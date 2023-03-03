Tren kazasının ardından Yunanistan sokakları karıştı

YUNANİSTAN'DA önceki gün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 46'ya yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Başkent Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. "Kaza değil, cinayet" yazılı dövizler taşıyan binlerce göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Öte yandan kazanın ardından enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

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