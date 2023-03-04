İşgalci İsrail güçleri Huvvara’ya aktivistlerin girişini engelledi

YAHUDİ yerleşimcilerin toplu saldırılarına uğrayan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesindeki Filistinlilerle dayanışma göstermek isteyen aktivistler İsrail güçlerinin engelliyle karşılaştı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bunun üzerine aktivistler beldeye çevredeki toprak yoldan ulaşmaya çalıştı. Bu kez de İsrail askerleri gösterici gruplara karşı ses bombası ve güç kullandı. Olayda, yaklaşık 10 kişi gözaltına alınırken bazıları daha sonra serbest bırakıldı.

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