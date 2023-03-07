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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Milley’in Suriye ziyareti Jeff Flake’ten soruldu

7.3.2023

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/ PKK'nın işgal ettiği bölgelere gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

MİLLEY'İN 4 Mart'taki ziyaretinin ardından, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" açıklamasında bulunmuştu.

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