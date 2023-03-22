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Fransa’daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı

22.3.2023

Fransa’daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı
FRANSA'DA Ulusal Meclis'te hükümete karşı verilen gensoru önergesinin reddedilmesinin ardından Paris'te gerçekleştirilen gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı. Protestocular, kurdukları bariyerleri ve devirdikleri konteynerleri ateşe verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Paris'teki gösterilerde 240'ı kundaklama nedeniyle olmak üzere toplam 243 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.
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