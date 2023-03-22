  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Provokatör Paludan’ın İngiltere’ye girişi yasaklandı

Provokatör Paludan’ın İngiltere’ye girişi yasaklandı

22.3.2023

Provokatör Paludan’ın İngiltere’ye girişi yasaklandı
İNGİLTERE, İsveç ve Danimarka'da Kuranı Kerim'i yakarak provokasyonlarda bulunan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın İngiltere'ye girişini yasakladı. Paludan, geçtiğimiz pazar günü açıklama yapıp 22 Mart'ta İngiltere'nin Wakefield kentine gelerek Kuran-ı Kerim yakacağını duyurmuştu. İngiltere parlamentosunda önceki gün İşçi Partisi'nin Milletvekili Simon Lightwood'un Ramazan'ın gelişine ve Rasmus Paludan'ın açıklamalarına dikkat çekmesi üzerine İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat söz alarak, "Sayın Paludan uyarı listesine eklenmiştir ve bu nedenle Birleşik Krallık'a seyahati kamu yararına elverişli olmayacaktır ve girişine izin verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA