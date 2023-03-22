Provokatör Paludan’ın İngiltere’ye girişi yasaklandı

İNGİLTERE, İsveç ve Danimarka'da Kuranı Kerim'i yakarak provokasyonlarda bulunan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın İngiltere'ye girişini yasakladı. Paludan, geçtiğimiz pazar günü açıklama yapıp 22 Mart'ta İngiltere'nin Wakefield kentine gelerek Kuran-ı Kerim yakacağını duyurmuştu. İngiltere parlamentosunda önceki gün İşçi Partisi'nin Milletvekili Simon Lightwood'un Ramazan'ın gelişine ve Rasmus Paludan'ın açıklamalarına dikkat çekmesi üzerine İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat söz alarak, "Sayın Paludan uyarı listesine eklenmiştir ve bu nedenle Birleşik Krallık'a seyahati kamu yararına elverişli olmayacaktır ve girişine izin verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

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