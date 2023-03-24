İsrail Ramazan’da bile öldürmeyi sürdürüyor

İSRAİL güçleri, Ramazan ayının ilk gününde de saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk saatlerinde Batı Şeria'ya bağlı Tulkarm kentinde Filistinli bir genci öldürdü. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin 25 yaşındaki Amir Imad Abu Khadija olduğu aktarıldı. Sağlık yetkileri ise Khadija'nın kafasından kurşunla vurulmuş bir şekilde hastaneye getirildiğini bildirdi. Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Khadija'nın yaşadığı semte baskın gerçekleştirdiğini ve yolu araç trafiğine kapattığını söyledi.

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