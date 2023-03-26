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ABD’nin savaş uçakları Deyrizor’a roket yağdırdı

26.3.2023

ABD’nin savaş uçakları Deyrizor’a roket yağdırdı
ABD savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ili ve ona bağlı Elbukemal ve Meyadin ilçesinde, İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.
ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı yapıldı. Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle dün 08.05 sularında Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roket saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
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