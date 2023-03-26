Netanyahu, İngiltere uçuşu için pilot bulamadı

TARTIŞMALI reform planının yol açtığı protestoların devam ettiği İsrail'de büyük tepki çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günü gerçekleşmesi gereken Londra ziyaretini, kendisini götürecek pilot bulamadığı için 1 gün ertelemek zorunda kaldı. Birleşik Krallık hükümetinden bir kaynak, "İsrailli pilotların Netanyahu'yu uçurmayı reddettiğini öğrendik" ifadelerini kullandı. Uçuşunu cuma günü yapabilen Netanyahu, İngiltere'de ikinci bir şok yaşadı. İngiltere Başbakanı Sunak ile Başbakanlık Konutu'nda bir araya gelen Netanyahu'yu konutun önünde toplanan yüzlerce kişi protesto etti.

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