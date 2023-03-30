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Resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

30.3.2023

Gazete

Resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
İSKOÇYA'DA önceki gün yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Ülkenin ilk Müslüman Başbakanı olan Pakistanlı Yusuf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kullandı.
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