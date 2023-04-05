Finlandiya NATO’nun 31’inci üyesi oldu

FİNLANDİYA'NIN NATO üyeliği onaylandı. Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, ABD'ye teslim etti. Böylece Finlandiya, resmen NATO'ya üye oldu.

ÇAVUŞOĞLU KUTLADI

FİNLANDİYA'NIN NATO üyeliğini onayladığına dair belge, Türkiye tarafından 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya'nın NATO üyeliğini "Tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Brüksel'deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Haavisto'yu, NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik" dedi.