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Pekin’de tarihi anlaşma

7.4.2023

Gazete

Pekin’de tarihi anlaşma
İRAN ve Suudi Arabistan ortak mutabakat zaptı imzalayarak, iki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden açılması, karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması ve ülke vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılması da dahil birçok konuda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
İRAN Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. İki taraf arasında gerçekleşen görüşmede, Pekin'de imzalanan normalleşme anlaşmasının karşılıklı güven ve iş birliği içerisinde genişletilmesi ve anlaşmanın bölgenin istikrar, güvenlik ve kalkınmasına yardımcı olacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.
İKİLİ yapılan görüşme sonrası Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın da katılımıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesinin önünde bulunan tüm engelleri ortadan kaldırmaya yönelik iki ülke arasında 2001 yılında imzalanan güvenlik anlaşmasının ve yine iki ülke arasında 1998'de ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji, bilim ve kültür ile spor alanlarını kapsayan mutabakat zaptlarının uygulanması noktasında anlaşmaya vardı.

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