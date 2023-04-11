  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

11.4.2023

Gazete

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
İSRAİL askerleri, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş ettiği baskında, 15 yaşındaki Muhammed Bilhan'ın kafasına, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini bildirdi. Baskında 2 Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi. İsrail askerleri, dün Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na da baskın düzenlemiş ve 3 Filistinliyi yaralamıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA