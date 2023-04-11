İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

İSRAİL askerleri, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş ettiği baskında, 15 yaşındaki Muhammed Bilhan'ın kafasına, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini bildirdi. Baskında 2 Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi. İsrail askerleri, dün Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na da baskın düzenlemiş ve 3 Filistinliyi yaralamıştı.

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