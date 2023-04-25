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Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler

25.4.2023

Gazete

Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler
İSRAİL güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak" ifadelerine yer verildi.
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