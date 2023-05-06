Çin basını: Türk donanmasının gücü artıyor

Milli gururumuz TCG Anadolu, Çin basınında yer buldu. Caixin dergisinde yayınlanan makalede, "Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" ifadesi kullanıldı. Türkiye; hava, kara ve denizde savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi projeyi başarıyla hayata geçirdi. Bunlardan biri de yeni 'amiral gemisi' olarak nitelendirilen TCG Anadolu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya ilgi artarak devam ediyor.

DENİZ GÜCÜNE ÖNEM ARTTI

Çin'de yayınlanan Caixin dergisi, TCG Anadolu'yu bir makaleyle mercek altına alarak, "Diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme" başlıklı bir makale yayınladı. Türkiye'nin son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına, deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı. "Türkiye, dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denilen makalede, geminin yüzde 70'inin bağımsız olarak hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği aktarıldı. Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı.