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Fransa’daki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı

Fransa’daki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı
FRANSA'DA 27 Haziran'da Nanterre kenti yakınlarında trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Müslüman genç Nahel (Nael), polis tarafından vurularak öldürülmüş ve başta Paris olmak üzere şiddetli protestolar başlamıştı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün açıklama yaparak şiddetli protesto olaylarında 150 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Darmanin ayrıca basına verdiği demeçte, olaylar sırasında 40 kadar aracın yakıldığını, çeşitli kamu binalarına zarar verildiğini belirterek 24 kadar polisin yaralandığını ifade etti.
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