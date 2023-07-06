İsrail’den Gazze’ye roket saldırısı

İSRAİL, 12 Filistinlinin öldüğü Cenin saldırılarının sona erdiğini duyururken, Filistin'i vurmaya devam ediyor. İsrail, önceki gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki El-Baydar ve kuzey şeridindeki Beit Lahiyeh bölgelerindeki mevzileri vururken, El-Baydar'da çok sayıda ev hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmadığını bildirildi.

İSRAİL tarafından yapılan açıklamada, saldırıların, İsrail'in güneyine roketle düzenlenen saldırılara karşı yapıldığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Filistinli grupları hedef alan 44 saatlik saldırıda Cenin'de 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 120 kişinin yaralandığını bildirdi.