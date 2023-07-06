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Macaristan’ın mesajı net: İsveç konusunda Türkiye'nin kararlarını destekleyeceğiz

Macaristan’ın mesajı net: İsveç konusunda Türkiye’nin kararlarını destekleyeceğiz
MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kararlarını destekleyeceklerini bildirdi. Szijjarto sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın Türkiye ile iletişimde olduğunu belirtti. Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bu konuyla ilgili istişarede bulunduklarını vurguladı. Szijjarto, Türkiye'nin, İsveç'in ittifaka üyeliğine dair tutumunun değişmesi durumunda Macaristan'ın hiçbir ülkenin NATO üyeliğine engel olmayacağının altını çizdi.
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