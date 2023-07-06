Plastik merminin isabet ettiği eylemci öldü

FRANSA'DA genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Alınan bilgiye göre Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

MARSİLYA Savcılığı, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı. Açıklamaya göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi. O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.

27 Haziran'da Afrikalı bir gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından çıkan olaylarda 1 eylemci yüksekten düşerek, 1 itfaiye görevlisi de eylemcilerin çıkardığı yangına müdahale ederken yaşamını yitirmişti.