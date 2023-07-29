  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Bakan Fidan, Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Bakan Fidan, Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Bakan Fidan, Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine geldiği Macaristan'da Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Fidan, başkent Budapeşte'de gerçekleştireceği ikili temaslar öncesi Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik özel defterini imzalayan Fidan, "Macaristan'da gerçekleştirdiğim ilk ikili ziyaret kapsamında Galiçya Cephesi şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan büyük onur duyuyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve başta şehitlerimiz olmak üzere bütün diğer kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA