Bakan Fidan, Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine geldiği Macaristan'da Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Fidan, başkent Budapeşte'de gerçekleştireceği ikili temaslar öncesi Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik özel defterini imzalayan Fidan, "Macaristan'da gerçekleştirdiğim ilk ikili ziyaret kapsamında Galiçya Cephesi şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan büyük onur duyuyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve başta şehitlerimiz olmak üzere bütün diğer kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.