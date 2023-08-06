‘Ruslar topraklarımızı terk ederse patlamalar durur’

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Rusların, patlamaların durmasını istiyorsa Ukrayna kara sularını ve topraklarını terk etmeleri gerektiğini söyledi. SBU'nun sosyal medya hesabından, Malyuk'un, Rus gemisine yönelik insansız deniz aracıyla yapılan son saldırıya ilişkin açıklaması yayımladı. Malyuk, "Ruslar patlamaların durmasını istiyorsa, bunu yapmaları için tek seçenekleri var. Ukrayna kara sularını ve topraklarımızı terk etmek. Ve bunu ne kadar erken yaparlarsa onlar için o kadar iyi olacaktır. Çünkü bu savaşta yüzde 100 düşmanı yeneceğiz" dedi.