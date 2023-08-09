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Müslüman genci öldüren 5 Fransız polis gözaltında

Müslüman genci öldüren 5 Fransız polis gözaltında
FRANSA'DA 5 çevik kuvvet polisi, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti. Doktorların olayı bildirmesi üzerine IGPN, soruşturma başlatarak bu kapsamda ulaştığı 3 kamera görüntüsünü incelemeye aldı.
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