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Rusya: Başkent Moskova’ya İHA ile saldırı girişimi var

Rusya: Başkent Moskova’ya İHA ile saldırı girişimi var
RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, gün içinde Kiev rejiminin Moskova'daki bir nesneye İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi" ifadesi kullanıldı. Rus elektronik harp araçlarıyla İHA'nın Moskova'nın batısındaki bir ormanlık alana düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi" ifadesine yer verildi.
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