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Kanada’da yangınlar nedeniyle OHAL kararı

HABER MERKEZİ
Kanada’da yangınlar nedeniyle OHAL kararı
KANADA'DA aylardır devam eden orman yangınları sebebiyle Britanya Kolumbiyası eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Hükümet durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve Yellownife gibi kentlerde tahliyelerin devam ettiğini duyurdu. Nüfusu yaklaşık 20 bin olan Yellowknife kentinde tahliyeler, Kanada ordusu tarafından yapıldı, askerler tehlike altındaki yerleşim yerleri civarında orman yangınlarının yayılmaması için önlemler aldı. Kanada hükümetinin aktif orman yangını haritasına göre yangınların çok azı kontrol altına alındı.
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