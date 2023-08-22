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Rusya: Kiev rejiminin saldırı girişimi engellendi

HABER MERKEZİ
Rusya: Kiev rejiminin saldırı girişimi engellendi
RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Ağustos 06.50 sularında Kiev rejiminin İHA ile terör saldırısı girişimi engellendi" denildi. Açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın hava savunma güçleri tarafından Moskova bölgesi hava sahasında tespit edildiği belirtildi. Elektronik harp araçlarıyla bastırılan İHA'nın kontrolden çıkarak Pokrovskoye yerleşim yeri yakınlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı olmadığı kaydedidi.
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