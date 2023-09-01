ABD’li senatör açıklama yaparken ‘dondu kaldı’

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, ikinci kez basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada dondu kaldı. McConnell, yaklaşık 30 saniye süreyle hareketsiz kaldı. Cumhuriyetçi Senatör, en son 26 Temmuz'da yine gazetecilere açıklama yaparken, bir süre hareketsiz kalmıştı. Mitch McConnell'ın yaşadığı durum daha önce beyin sarsıntısıyla ilişkilendirilmiş ancak senatör sağlığının iyi olduğu açıklamasını yapmıştı. 81 yaşındaki McConnell, son olarak basına açıklamalarda bulunurken, dondu kaldı. Yardımcılarından birinin yanına yaklaşmasıyla kendine gelen senatörün, sesinin titrek ve oldukça sessiz olduğu görüldü.