‘Afrika ile iş birliğimiz istikrara da katkı sağlıyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sonraki iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. BİRÇOK konuda yoğun bir çalışma trafiği içinde olduklarının altını çizen Bakan Fidan, "Bildiğiniz gibi Cezayir'de çok sayıda Türk iş adamı bulunuyor. Türk yatırımcıları artırma yönünde çaba ve irademiz var. Cezayir makamları da iş birliği sergiliyor. Bölgesel iş birliğinde Türkiye-Cezayir iş birliğinin Afrika'daki sorunların çözümüne olumlu katkıları neler olabilir, siyasi olarak, ekonomik olarak neler yapılabilir" dedi.

'KARDEŞ TÜRKİYE'

NİJER'DE anayasal olmayan bir değişiklik meydana geldiğini aktaran Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise, "Buradaki çok çeşitli boyutlarda bu sınamalara karşı bu bölgede çaba harcanması çok önemlidir. Bütün çabalarımız Türkiye tarafından büyük destek görmektedir. Kardeş Türkiye bize destek vermektedir" diye konuştu.

'SÖMÜRGE NİYETİMİZ OLMADIĞINI GÖRÜYORLAR'

"TÜRKİYE'NİN bir sömürge ve domine etme gibi bir niyeti olmadığını görüyorlar" diyen Fidan, "Aynı zamanda fırsat üreten bir iş birliği modelini Afrika'da bütün kurumlarımızla başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Tabii her iş birliği modelindeki başarı ve verim bir sonraki aşamayı getiriyor. Teknik yardım, kültürel iş birliği, ticaret ve ekonomiyle başlayan ilişkilerimiz bazı Afrika ülkelerinin talebiyle siyasal istikrara katkı ve terörle mücadeleye de evrilmiş durumda" dedi.