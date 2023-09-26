Yunanistan’da Menendez paniği: Türkiye’ye F-16 satışını kim engelleyecek?

TÜRKİYE düşmanlığı ile bilinen Senatör Bob Menendez ve eşinin casusluk iddiası ABD basınını çalkalarken Yunanistan'da ise F-16 paniği baş gösterdi. Yunan basınında yer alan bir haberde, Türkiye'nin Menendez'i konuştuğu yazılırken akıllarındaki tek sorunun ise 'Ankara F-16'ları alacak mı?' olduğu açıkça yazıldı. Gazete, Menendez'e yönelik yolsuzluk suçlamalarının Türkiye'ye yönelik F-16 satışının önündeki engelleri kaldırıp kaldırmayacağını gündemine taşıdı. Bir başka başka gazetede yer alan ve Profesör Luis Fishman'ın açıklamalarına yer verilen haberde, O, Türkiye'nin Washington'daki en ateşli büyük rakiplerinden biri, F-16'ların satışını engelliyor. Bu Biden'ın işini kolaylaştıracaktır" ifadeleri yer aldı.