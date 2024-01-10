Yahudiler, New York’un altına tüneller kazmış

New York'ta yaşayan Ortodoks Yahudilerin şehrin altına kazdıkları tüneller dünya medyasında büyük ses getirdi. Çok sayıda girişi olduğu belirlenen tünellerden kaçan Yahudilerden bazıları ise bölgedeki kişilerin kamerasına yansıdı. 8 Ocak Pazartesi günü Brooklyn'deki bir sinagogda, Ortodoks Yahudilerin yasadışı olarak kazılmış bir tüneli doldurmaya gelen inşaat işçilerini durdurmaya çalışmasının ardından kaos patlak verdi. New York Polisi olayda 10 kişiyi tutukladı. Tüneller, Brooklyn'in Crown Heights bölgesinde tanınmış bir bina olan Chabad Lubavitch Dünya Genel Merkezi'nin altında bulundu.