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Soykırım davası öncesi yine skandal açıklama: Gazze’yi yakalım

HABER MERKEZİ
Soykırım davası öncesi yine skandal açıklama: Gazze’yi yakalım
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, daha önce yaptığı "Gazze'nin yakılması çağrısını" yineleyerek, İsrail askerlerinin zarar görmesindense bölgenin yakılıp yıkılmasının daha iyi olduğunu iddia etti. Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan milletvekili Vaturi'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açılan "soykırım" davası kapsamında bugün görülecek duruşmadan önce Hakol Baramah Radyosu'na yaptığı açıklamada, bu çağrısını tekrarladı.
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