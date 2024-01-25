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Şanghay açıklarında kurtarma operasyonu... İçinde Türk denizcilerin de bulunduğu gemi battı

HABER MERKEZİ
Şanghay açıklarında kurtarma operasyonu... İçinde Türk denizcilerin de bulunduğu gemi battı

ÇİN'İN Şanghay kenti açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu OMEGA adlı gemi, kötü hava şartları nedeniyle MIRABELLA isimli gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemiyi can filikaları ile terk eden Türklerin de aralarında bulunduğu 21 denizci bir gemi ile denizden alındı. Pruva kısmında hasar oluşan OMEGA gemisinin çarpışmanın ardından battığı, olayın yerel saatle 03.38'te mürettebat uyurken yaşandığı öğrenildi.

ÇİN'E DEMİR TAŞIYORDU

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin gemi tarafından denizden kurtarıldığı öğrenildi. 189 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki OMEGA gemisinin Karadeniz'den geçerek Çin'e demir taşıdığı kaydedildi.

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