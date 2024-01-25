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Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus uçağı düştü: 74 ölü

HABER MERKEZİ
Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus uçağı düştü: 74 ölü

RUSYA Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın düştüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, düşen uçakta, esir değişimi için Belgorod bölgesine götürülen 65 Ukraynalı askerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu kaydedildi. Kazanın nedenlerini araştırmak için olay yerine Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir ekibin gönderildiği bildirildi. Kazada 74 kişinin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

RUSYA Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürüldüğünü öne sürmüştü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, "Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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