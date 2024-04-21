Meksika karıştı: 2 başkan adayı öldürüldü

MEKSİKA'DA belediye başkan adayları Noe Ramos Ferretiz ve Alberto Garcia, ayrı ayrı uğradıkları saldırılar sonucu hayatlarını kaybetti. Ulusal basında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletine bağlı Ciudad Mante kentinin belediye başkan adayı Noe Ramos Ferretiz, seçim çalışmaları sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda, Ramos Ferretiz hayatını kaybetti. Meksika'nın güneyinde bulunan Oaxaca eyaletindeki San Jose Independencia kentinin belediye başkan adayı Alberto Garcia, kayıp ihbarından bir gün sonra ölü bulundu. Eyalet savcıları Garcia'nın dövülerek öldürülmüş halde bulunduğunu duyurdu. Ramos Ferretiz ve Garcia'nın ölümü, 2 Haziran'da düzenlenecek genel ve yerel seçimler öncesinde Meksika'da siyasetçilere yönelik artan şiddet eylemlerini gündeme getirdi.