Krefeld’de cuma günleri ezan okunmaya başlandı

ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya eyaleti'nde bir camide daha dışardan ezan okunmasına izin verildi. Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camii'nin ardından, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Krefeld Yunus Emre Camii'nde de ilk kez minareden ezan sesi yükseldi. Yaklaşık 25 bin Müslüman toplumun yaşadığı Krefel'de, minareden dışarıya ezan okunması kentte bir ilk olarak tarihe geçti. Belediye ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) birlikte imzaladığı protokolle, bundan böyle süresiz olarak Cuma günleri dışarıdan öğle ezanı okunacak. Ezanı okuyan DİTİB Din Görevlisi Arif Keskin, "Rabbim inşallah diğer camilerimizde de aynı şekilde bu mutluluğu yaşamayı nasip eylesin" dedi.