Amerika’daki Filistin’e destek gösterileri Almanya’ya sıçradı

BERLİN'DE Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi "Theaterhof"ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük", "Tüm gözler Refah'ta", "İsrail, terör devletidir", "Almanya utan" şeklinde sloganlar atıldı. Öğrenciler, Gazze'de soykırımın durdurulmasını, Almanya'nın İsrail'e silah yardımı yapmamasını, Almanya'da Filistin destekçilerine baskı yapılmamasını talep etti. Öğrencilerin kurduğu Filistin'e destek kamp alanının çevresinde çok sayıda polis bulunuyor.