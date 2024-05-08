Refah ateş altında!

İsrail işgal ettiği Gazze Şeridi'nin dünyayla olan son bağını da kopardı. Gazze'de soykırıma uğrayan sivillerin yardım malzemelerine ulaşabildiği, siviller için son güvenli alan olarak gösterilen Refah kentine kara saldırısı başladı. İsrail ordusu Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi.

İSRAİL HALA DURMUYOR

Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul etmesine rağmen gelen saldırılar yoğun bir şekilde sürüyor. Gazze soykırımında İsrail'i durdurmak için ateşkes görüşmeleri sürerken önceki gece saatlerinde Kahire'den önemli bir haber gelmişti. Kahire hükümeti, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüşler aldığını iddia etti. Ateşkesin sağlanması konusunda olumlu haberler beklenirken İsrail'den akılalmaz bir hamle geldi. İsrail ordusu, Filistin halkına "son güvenli bölge" olarak işaret ettikleri Refah sınır kentine operasyon başlattı.

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi. İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısırla olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman İsrail kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor" dedi.

İSRAİL'E TEPKİLER BÜYÜYOR

ABD'NİN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, önceki gün İsrail'i Refah'a girmemesi için teşvik etmeye devam ettiklerini bildirdi. Çin ve Fransa da, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısının Gazze'de daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını belirterek, buna karşı olduklarını bildirdi.