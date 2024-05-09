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ABD, Israil'e mühimmat sevkiyatını durdurdu

HABER MERKEZİ
ABD, Israil’e mühimmat sevkiyatını durdurdu
İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "En başından bu yana İsrail'in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. Ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik" dedi.
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