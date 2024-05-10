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Slovenya, Filistin devletini 13 Haziran’a kadar tanıyacak

HABER MERKEZİ
Slovenya, Filistin devletini 13 Haziran’a kadar tanıyacak
SLOVENYA'NIN, Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar alması bekleniyor. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını duyurdu. Fajon, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi. Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, "Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor" diye konuştu.
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