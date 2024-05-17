Filistin destekçisi İtalyan şefe Siyonistler saldırdı

İTALYA'DA Filistin'i destekleyen görüşleriyle bilinen ve "Chef Rubio" adıyla tanınan televizyon programcısı şef Gabriele Rubini, "siyonist" olarak tanımladığı kişilerce darbedildiğini belirtti. Saldırıya uğradıktan sonra yüzü, gözü şişmiş ve kan içinde X platformundaki hesabından gönderi paylaşan Rubini, "Teröristler. Bunlar Siyonist Yahudiler. Beni evimin dışında beklediler. 6 kişiydiler. Girişteki telleri beni katletmek için kestiler" ifadelerini kullandı. Rubini, kendisine saldıranların arabasına da ciddi şekilde zarar verdiğini kaydetti.