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Saldırılar gördüğüm her şeyin ötesinde

HABER MERKEZİ
Saldırılar gördüğüm her şeyin ötesinde
BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) İsviçre'nin Cenevre kentindeki açılışına video mesaj gönderdi. Guterres, Sudan'da ve Gazze'de milyonlarca kişinin tedavi edilemeyen yaralanma ve hastalıklar nedeniyle ölme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik emsal teşkil eden saldırılar, Genel Sekreter olarak görev yaptığım süre boyunca gördüğüm her şeyin ötesinde" diye konuştu.
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