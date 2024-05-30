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Londra’da Filistin’e destek gösterisinde 40 gözaltı

HABER MERKEZİ
Londra’da Filistin’e destek gösterisinde 40 gözaltı
İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisinin, İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırılarına tepki göstermek için düzenlediği gösteride 40 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, gözaltıların yolun engellenmesi ve kamu düzeni kanunu ihlalleri nedeniyle yapıldığı aktarıldı. Olaylar sırasında 3 polis memurunun da yaralandığı kaydedilen açıklamaya göre, polislerden biri, kalabalığın içinden atılan şişenin isabet etmesi sonucu yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Şüphelinin kimliğinin henüz belirlenemediği ancak polisin incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.
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