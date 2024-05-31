Fransa’da Netanyahu krizi çıktı

FRANSA'DA muhalif milletvekilleri, Fransız bir televizyon kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki göstererek, kanalı boykot etme çağrısında bulundu. Muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları, "soykırımcı", "savaş suçlusu" olarak niteledikleri Netanyahu'nun Fransız televizyon kanalına röportaj vermesine tepki gösterdi. Boyun Eğmeyen Fransa Partisi milletvekili Antoine Leaument, yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclis'te, katledilen Filistin halkının bayrağını açtığı için bir milletvekiline uzaklaştırma cezası verilirken, bu halkı "bombalayan ve katleden" kişinin bir televizyon kanalına davet edilmesine karşı çıktı. Muhalif vekiller kanalın boykot edilmesi çağrısı yaparken, çok sayıda kullanıcısı da kanalın önünde protesto çağrısında bulundu.