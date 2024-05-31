İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri başvuru süreci başladı

İRAN'DA 28 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için, adayların başvuru süreci başladı. Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığı'na adaylık başvurusunda bulunacak. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor. Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Mirtaceddini, aday için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.