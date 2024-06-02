Almanya’da köpek sahipleri 400 milyon euro vergi ödüyor

YAKLAŞIK 11 milyon sahipli köpeğin yaşadığı Almanya'da kısırlaştırılıp barınaklarda tutuldukları için sahipsiz olanlara rastlanmıyor, köpek besleyenlerden yılda yaklaşık 400 milyon euro vergi toplanıyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili sıkı kuralların uygulandığı ülkede Alman Hayvan Refahı Yasası gereğince 6 ay içinde başıboş hayvanlar sahipleri bulunarak teslim ediliyor, sahibi çıkmayanlar ise sahiplendirilmeye çalışılıyor.

HAYVANIN ağır hastalığı gibi istisnai durumlarda ise veterinerin onayıyla uyutma işlemi uygulanıyor. Ülkede köpek sahibi olmak vergiye tabi ve devlet, köpek sahiplerinden yıllık yaklaşık 400 milyon avro vergi topluyor. Toplanan vergilerle barınaklara destek sağlanıyor.