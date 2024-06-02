İran’da cumhurbaşkanlığına 12 isim aday oldu

İRAN'DA 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin üçüncü gününde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ile reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık başvurusu yaptı. Şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi, eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan, eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş, eski Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre ve eski Milletvekili Ahmed Resulinejad adaylık başvurusu yapan isimler oldu.