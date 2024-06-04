Gazze’de siroz hastası 9 aylık bebeğin hayatı tehlike altında

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı, bölgeyi büyük yıkıma uğratan ve soykırıma varan saldırılar, işgal ve abluka 241 gündür devam ediyor. Bombardıman altında hayatta kalabilen Filistinliler ise enkaza dönen Gazze'deki hastanelerdeki imkansızlıklar nedeniyle en temel hakları olan sağlık hizmetlerinden yoksun.

DALAK BÜYÜMESİ VAR

AKSA Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören 9 aylık bebek Sebil'in annesi Rim Hamdan, bebeği doğduğundan beri İsrail saldırıları altında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Hamdan, İsrail saldırılarının başlamasıyla birlikte yaşadıkları Gazze kentinde bebeğinin tedavi göremediğini ve birçok kez göç etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Filistinli anne, "Kızım siroz hastası. Dalak büyümesi ve safrada tıkanıklık var. Öncelikle sıvının vücudundan boşaltılması gerekiyor. Bebeğim yaşam mücadelesi veriyor. Ancak kaldığımız Aksa Şehitleri Hastanesi'nde jeneratörleri çalıştıracak yakıt tükendiği için bebeğim ve diğer hastalar hayati tehlike altında" dedi.