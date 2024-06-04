Pakistan’da siyasi lider Han yargılandığı davada aklandı

PAKİSTAN'DA mahkeme, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandıkları davada suçsuz buldu. Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde, İmran Han ile Kureyşi hakkındaki davanın duruşması görüldü.

10 AYDIR CEZAEVİNDE

MAHKEME, Han ile Kureyşi'yi suçsuz bularak, haklarında verilen 10 yıllık hapis cezası kararlarını bozdu. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Gohar Ali Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İmran Han hakkındaki temelsiz suçlamaların sonuçlandığını, söz konusu dava sebebiyle eski Başbakan'ın 10 aydır cezaevinde yattığını belirtti. Gohar Ali Han, İmran Han'ın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını iddia etti. Eşi Büşra Bibi ile yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İmran Han, cezaevinde kalmayı sürdürecek. İmran Han, yargılandığı davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.