“Erdoğan’ın bölgedeki gücü Gazze için fark yaratacaktır”

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor. Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunu çözmek için etkin çabalar sarf ettiğini biliyoruz. Bölgedeki, dünyadaki ve İslam dünyasındaki otoritesi de dikkate alındığında katkısının fark edilir olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'BORU HATLARI VURULUYOR'

TÜRKİYE ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Putin, "Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna, Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor" dedi. Türkiye ile ticari ilişkilerin ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğine işaret eden Putin, "Türkiye, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu kötü bir şey değil ama Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasını istemem" değerlendirmesinde bulundu.