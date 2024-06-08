İspanya’ya göçmen akını

GÖÇMENLERİN Kuzey Afrika ülkelerinden İspanya topraklarına ulaşma çabaları devam ediyor. Zorlu ve ölümcül deniz yolculuklarını göze alan göçmenler, kendilerine yeni hayatlar kurmak için Avrupa kıtasına geçmenin hesaplarını yapıyor.

SİNSİ BİR SAVAŞ

SOSYAL medyada gündem olan görüntülerde, teknelerle İspanya topraklarına varan göçmenlerle ilgili anlar yer alıyor. Teknelerden inen göçmenler, Avrupa topraklarına ayak basıyor. Onları bırakan tekneler ise daha sonra bölgeden ayrıldı. Görüntülere yapılan yorumlarda ise, "Sinsi savaş: Sınır dışı etmeliyiz", "Gerçek kıyamet. Çocuklarımız bundan dolayı bizden nefret edecekler" ifadeleri kullanıldı. İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'a (Yürüyen Sınırlar) göre, 2023'te Kuzey Afrika'dan yola çıkarak İspanya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerden 6 bin 618'i yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Veriler, 2022'de ölen düzensiz göçmen sayısının 2 bin 390 olduğunu söylüyor.