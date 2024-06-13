Rusya’dan Türkiye’ye ulusal para birimi teklifi

RUSYA'NIN en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında ülkeler arası ticaretle ilgili konuştu.

İLİŞKİLERİMİZ HARİKA

KOSTİN, "Çin ile ticarette çözüm bulduk. Ulusal para birimiyle ödeme yapıyoruz. Hindistan'la bile çözüm bulduk. Türkiye ile de fırsatlar aramalıyız diye düşünüyorum" dedi. Türkiye ile Rusya'nın "harika" ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Kostin, ilişkiler sayesinde tüm alanlarda ivme kazanıldığını söyledi. Kostin, "Türkiye, bugün bizim için bir ticaret ortağı olarak çok önemli. Bu zor dönemde Türkiye'nin desteği için Türk halkına ve Türk liderliğine çok müteşekkiriz. Bunun karşılıklı yarar sağlayan bir etkileşim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu

Bankacılık alanında yaşanan zorluklarla ilgili çözüm arayışının devam etmesi gerektiğini dile getiren Kostin, söz konusu çözümler arasında dijital paraların da olabileceğini belirterek, "Dijital ve ulusal para birimleri temelinde kendi yeni mekanizmalarımızı oluşturmalıyız. Tabii ki hem ruble hem de Türk lirası daha istikrarlı olsa bunu yapmak daha kolay olurdu" dedi.