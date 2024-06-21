Başkan Erdoğan küresel aktörlüğünü yeni mevzilere taşıyacak

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan, Temmuz ayında Asya'dan Amerika'ya, Azerbaycan'dan KKTC'ye müthiş diplomatik hamlelere hazırlanıyor. Başkan Erdoğan diplomatik hamlelerine giderken, çantasında KÜRESEL DOSYALAR olacak.

Başkan Erdoğan'ın baş döndürecek zirveler ve ikili görüşmeler trafiği sırasıyla şöyle:

3 - 4 TEMMUZ'DA ASTANA- BRICS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü-BRICS zirvesine katılmak üzere Astana'ya gidecek.

Dünyanın küresel liderleri Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi Cinping ile küresel - bölgesel dosyaları masaya yatıracak.

5 - 6 TEMMUZ'DA AZERBAYCAN - ŞUŞA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'nın ardından canımız, ciğerimiz Azerbaycan'a geçecek.

Şuşa'da düzenlenecek TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI Zirvesi'ne katılacak. Zirvede Hazar gazının Türkiye üzerinden Batı'ya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, ikinci Karabağ operasyonu ardından bölgedeki normalleşme adımları mercek altına alınacak.

9 - 11 TEMMUZ'DA WASHINGTON NATO ZİRVESI

Nato liderler zirvesi için Washington'a gidecek. Biden, Almanya Başbakanı Scholtz, İngiltere Başbakanı Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer Nato ülkeleri liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunacak.

Nato 75. yıldönümü Zirvesinin en sıcak gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olacak.

Erdoğan'ın ittifak liderlerinin dikkatini özellikle Siyonist Netanyahu'nun masum Filistinlilere karşı uygulamakta olduğu soykırım ve vahşete dikkat çekecek, ateşkes için Türkiye formülünü açıklayacak.

20 TEMMUZ'DA KKTC

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere siyası partilerimizin liderleriyle beraber katılacağı törenlerde, KKTC Meclisi'nde konuşacak.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ'ne giden yol haritası mesajı gündemde yerini alacak.

ASTANA-BRICS ŞİFRELERİ

Zirveler içinde, Astana - BRICS önemli parametreler içeriyor. Özellikle Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatları bağlamında... Başkan Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile Astana-BRICS zirvesi marjında yapacağı başbaşa görüşme, Türkiye'nin yakın coğrafyasına yönelik derin gelişmelere konu olması söz konusu... Başkan Erdoğan'ın Astana çantasında bulunacak dosyalar gelecek ayları ve yılları çok etkileyecek parametreleri BARINDIRIYOR.

1) Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için Türkiye'nin rolü, İstanbul masasının yeniden kurulması, Erdoğan'ın Putin ve Zelensky arasında yürütmekte olduğu mekik diplomasisi.

2) Türkıye - Rusya - İran arasında Suriye'ye yönelik devam eden ASTANA görüşmelerinin hızlandırılması. Derin ABD aparatı PKK-PYD'nin Fırat'ın doğusunda işgal edilmiş topraklarda Ağustos ayında yapılması planlanan sözde seçimlerin kesinlikle çöpe atılmasının sağlanması.

Suriye Esad yönetiminin Suriye'yi bölmeye çalışan ABD aparatı PKK/PYD'ye artık harekete geçmesinin sağlanması.

İran'da 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yeni İran Cumhurbaşkanı'nın da devreye hem BRICS'te hem de Astana görüşmelerinde devreye girmesi söz konusu olacak.

3) Münbiç ve Telrıfat'ın işgalden kurtarılması, Türkiye'nin 32 kilometrelik sınır güvenliğinin sağlanması yolunda yeni formüller.

4) Karadeniz güvenliği dosyası.

Başkan Erdoğan, Karadeniz'den gıda sevkiyatı için,tahıl anlaşmasına yeniden işlerlik kazandırma çalışmaları.

5) Akkuyu nükleer santralının birinci ünitesinin devreye sokulması takvimi.

6) Rusya'nın Doğalgaz Üssü için Başkan Erdoğan'ın hazırladığı yol haritası. (Bu dosya Almanya'nın gaz ihtiyacı için hayati bir konu.) 7) Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin BRICS ÜYELİĞİ için yol haritasını değerlendirilmesi.

ŞUŞA ZİRVESI'NİN DERİN MESAJI Başkan Erdoğan'ın, Astana- BRICS zirvesinin ardından AZERBAYCAN'da ŞUŞA ZİRVESİ'ne katılması başlıbaşına derin mesajlar içeriyor. Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının kültür başkenti Şuşa. Azerbaycan ve Türkiye'nin beraberliğinde, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı aziz şehir SUŞA. Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleri nedeniyle "Azerbaycan müziğinin beşiği" diye de nitelendiriliyor.

Şehir, asırlar boyunca Güney Kafkasya'nın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi.

Azerbaycan'ın dinmeyen acısıydı SUŞA. 8 KASIM 2020 Şuşa artık özgür. İlham Aliyev - Recep Tayyip Erdoğan kardeşliği Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı 28 yıllık işgalden kurtardı. Aliyev, Erdoğan'la beraber kutlu günde beraber olmuşlardı. Alıyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın, Türklerin incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" demişti. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de, Şuşa'yı, "Bu, Azerbaycan halkının, atalarımızın yarattığı büyük bir anıttır. Şuşa, sadece Şuşa halkı için değil, tüm Azerbaycanlılar ve Türkler için aziz şehir, aziz kale, aziz anıttır" sözleriyle anlatmıştı.

SONUÇ

Amerika Birleşik Devletleri giderek 20. Yüzyıl egemenliğini kaybederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ oluşumu için müthiş jeopolitik hamleler yapıyor...

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve KIBRIS TÜRK DEVLETİ, (7 DEVLET 1 MİLLET) 21. Yüzyıl'ın en güçlü EKSENİ olarak gelişiyor. EVET. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asya'dan Amerika'ya, Azerbaycan'dan KKTC'ye müthiş diplomatik hamlelere imza atarken, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ- KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜNÜ YENİ MEVZİLERE TAŞIYOR.

ŞU BİR GERÇEK. KÜRESEL GÜÇLER, TÜRKİYE'Yİ YANINA ALMADIKLARI TAKTİRDE AVRASYA'NIN KALPGAHI'NDA OYUN KURAMAZ. VELEV Kİ KURSALAR DA BAŞARILI OLAMAZLAR.

BÜYÜK TÜRKİYE, "BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR OYUN BITMEZ. NOKTA.